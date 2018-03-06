Многократную чемпионку Паралимпиад Лысову допустили до Игр в Пхенчхане

Международный паралимпийский комитет принял решение допустить известную российскую спортсменку Михалину Лысову до Паралимпийских игр в Южной Корее. Четырехкратная чемпионка Паралимпиад выступает в лыжных гонках и биатлоне для слепых.

Помимо Лысовой Международный паралимпийский комитет разрешил выступить в Южной Корее еще одному россиянину — спортсмену-ведущему Алексею Иванову, сообщает РИА Новости.

Таким образом, российская делегация на Играх в Пхенчхане будет насчитывать 75 человек. Среди них — 30 паралимпийцев и 6 спортсменов-ведущих. Напомним, что россияне выступят на Паралимпиаде в качестве нейтральных атлетов. Игры стартуют 9 марта.