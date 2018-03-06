Следственный комитет возбудил дело по факту крушения Ан-26

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия" в связи с крушением военно-транспортного самолета Ан-26. Для расследования авиакатастрофы уже сформирована специальная группа, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее стало известно, что собственную проверку начала Главная военная прокуратура, а в Министерстве обороны РФ создана комиссия для изучения причин катастрофы.

Российский Ан-26 разбился в 500 метрах от военной базы Хмеймим в Сирии. Экипаж и пассажиры, а это 32 человека, погибли. Основная причина крушения – техническая неисправность. Никто самолет не обстреливал, заявили в Министерстве обороны РФ.

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших, а также военнослужащим, которые потеряли своих боевых товарищей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.