В аэропорту Калининграда задержали участника ИГИЛ

Гражданин РФ, являющийся участником террористического сообщества, структурного подразделения "Исламское государство" (запрещена в РФ), задержан в аэропорту Храброво в Калининграде.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, подчеркнув, что в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по статье "содействие террористической деятельности".

По данным контрразведчиков, задержанный связан с главарем структурного подразделения, который причастен к террористическому акту в метро Санкт-Петербурга и объявлен в международный розыск.

Задержанный занимался финансированием экстремистов и помогал вербовщикам набирать новых боевиков для их участия в боевых действиях на стороне террористического сообщества в Сирии.