В катастрофе Ан-26 погибли 39 человек

На борту разбившегося в Сирии транспортного самолета Ан-26 находились 33 пассажира и 6 членов экипажа. Таким образом общее число жертв составило 39 человек, сообщает Министерство обороны РФ. Все они военнослужащие российской армии. Семьям погибших будет оказана поддержка.

Напомним, катастрофа произошла 6 марта примерно в 15:00. Транспортный Ан-26 упал в 500 метрах от российской военной базы Хмеймим. Пока основная причина крушения – техническая неисправность. С земли самолет никто не обстреливал, уточнили военные.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия". Главная военная прокуратура начала проверку, а комиссия Министерства обороны изучит все возможные причины катастрофы.