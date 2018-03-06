России нужны инженеры и не нужны липовые вузы: большой разговор с президентом в Свердловской области

России нужны инженеры и не нужны липовые вузы: большой разговор с президентом в Свердловской областиЧитайте нас в Telegram
Повышение минимального размера оплаты труда улучшит финансовое положение, как минимум, четырех миллионов россиян. В регионах будут созданы центры опережающей профессиональной подготовки, а своевременная переквалификация кадров ускорит внедрение новых технологий. Большой разговор с участием президента о будущем профессионального образования и о самых востребованных специальностях состоялся в Свердловской области.
В гигантском сборочном цехе — последние новинки Уралвагонзавода. Новые трамваи уже колесят по Уралу и Петербургу. Один отправится и в подмосковную Коломну. Финальные испытания прошли и колесные экскаваторы. Двигатель — ярославский, мощный и экономичный. А еще вагоны для перевозки топлива и СПГ. Обступив президента, заводчане благодарят за поддержку. 100 миллиардов вливаний на модернизацию за последние 6 лет придали уверенности: их продукция востребована.
Востребованы и начинающие специалисты — здесь их готовят сами. Но где учиться, спрашивают Путина, в таких городах, как Тагил, если филиалы вузов сокращают? "Проблема в том, что начиная с 90-го года, у нас количество вузов и филиалов выросло в два раза, и значительная их часть превратилась в конторы "по штамповке корочек", — констатирует президент.
Чтобы молодые инженеры оставались, нужна и зарплата — она будет расти, и жилье — об этом президент тоже говорит постоянно, и, конечно, комфортная городская среда. Про местные экологические проблемы Путин говорил в своем Послании Федеральному Собранию. Спросили и сегодня.
Обстоятельный разговор с молодыми рабочими уже со всей России продолжился в соседнем зале. Обычно здесь слышен совсем другой шум — станков, машин, производства: 135-й цех Уралвагонзавода, где когда-то тестировали бронетехнику, а сейчас собирают спецвагоны малой серии, сегодня полностью занят молодыми специалистами-производственниками. Ну, где, как не рядом со станками и проводить Форум рабочей молодежи.
Амбициозные и трудолюбивые обмениваются опытом и решают новые задачи, где одна из главных — повышение престижа рабочих профессий. И здесь важен институт наставничества. У президента спрашивают о его наставниках.
Эта мысль у Путина тоже звучала в его Послании: чтобы шагнуть в новую эру нужно всерьез думать о кадрах. Для того — и программа ранней профориентации "Билет в будущее". На него государство выделяет миллиард и продолжает поддерживать молодежные профессиональные движения, аналогичные Worldskills. А вот вопрос девушки-конструктора Ижевского электромеханического завода оказался неожиданным: все больше мужских профессий осваивают женщины и наоборот. "Главное — чтоб по душе было", — отвечает на это Владимир Путин.
Молодые специалисты (здесь почти все технари) и считать умеют: благодарят президента — минимальный размер оплаты труда с мая превысит 11 тысяч, а ведь от него часто и рассчитываются другие ставки. Решение, говорит Путин, действительно, важное, но это только начало.
Профессиональное образование — тема отдельного совещания в Екатеринбурге. Российская система подготовки кадров должна задавать мировые стандарты. И важно уметь работать на стыке знаний. Чтобы возможностей для решения нестандартных задач стало больше.
Опыт открывшихся по предложению Путина центров "Сириус" и кванториумов будет востребован. Президент поручает создать в регионах центры опережающей профподготовки. И для обучения студентов, и для повышения квалификации педагогов. Все, чтобы обеспечить развитие всей страны.
"Во-первых, у нас известные демографические проблемы и провалы, связанные с периодом второй мировой войны, затем — и 90-х годов, — констатирует президент. — Эти два провала накладываются друг на друга. Количество работающих по отношению к не работающему населению снижается. Это второе. И, если мы еще и профессионально не будем готовы для того, чтобы ответить на требования экономики, то это будет вообще беда. Мы этого ни в коем случае не можем допустить. Нам нужно, безусловно, здесь предпринять очень энергичные шаги для того, чтобы эту проблему решить".
Фабрикой инноваций и высоких технологий — не только в образовании — Урал уже становится. И готовится к заявке на проведение всемирной выставки "ЭКСПО-2025". Здесь построят с нуля самый современный "умный" город "ЭКСПО-Сити", 555 гектаров — выставочные павильоны, научные, культурные центры, жилье для участников и гостей выставки из 140 стран. Уникальный проект — не только на время выставки, ведь все это обязательно будет востребовано.
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