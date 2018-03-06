Найдено старейшее послание в бутылке

Семейная пара с западного побережья Австралии обнаружила старейшее в мире послание в бутылке. Оно было сброшено с борта немецкого корабля в 1886 году. До этого самым старым подобным письмом считалась записка, брошенная в море в 1906 году, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

По словам Кима Иллмана, его супруга Тоня обнаружила послание в бутылке, гуляя по побережью. Австралийцы не сразу поняли, что в емкости есть записка. Судя по бумажке, письмо было выброшено в море 12 июня 1889 года.

Пара призналась, что сначала решила, что имеет дело с подделкой. Для консультации они обратились к сотрудникам австралийского музея. Чтобы установить истину, им пришлось консультироваться с коллегами из Германии и Голландии.

Они подтвердили, что послание настоящее – в Германии нашли корабельный журнал, котором оказалась запись о брошенной в воду бутылке с посланием. Совпало все – и даты, и координаты, и даже почерк в записке.