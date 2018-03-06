Беспредел в московском дворе: пытался задавить женщину и веселился до приезда полиции

В Москве решается вопрос о возбуждении уголовного дела против водителя, который умышленно сбил женщину в ходе дорожного конфликта. В этой дикой истории сейчас разбирается следственный комитет. Два автовладельца делили парковку, не смогли разъехаться во дворе, вспыхнула ссора, в итоге "мерседес" буквально пошел на таран.

Женские крики, визг покрышек и рев мотора поздним вечером переполошили жителей одного из домов по Базовской улице. Банальный дорожный конфликт едва не закончился трагедией. Все началось с того, что одна из жительниц въехала во двор на белом "фолксвагене", а водитель выезжавшего ей навстречу черного "мерседеса" отказался уступить дорогу.

"Мерседес сдает задом вот туда, прямо вот на этом месте, вот отсюда сдал задом сюда, и уже когда я увидела, он останавливается, начинает включать передний, крик "я тебе сейчас помогу!" и начинает машиной толкать её машину — а она стояла между двумя машинами!" – рассказывает Светлана Кудрявцева, очевидец.

Это могло стоить женщине жизни. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как тяжелый "мерседес" таранит её, буквально впечатывая в бампер "фольксвагена".

Визг, машина газует, крики очевидцев, удар.

"Из "мерседеса", который её давил вышел пассажир с переднего сидения, вытащил водителя, водитель тут так и оставался до самого конца, сел в этот "мерседес" вместо водителя, задом, за угол и уехал. — А с девушкой что, она сильно травмирована? — Она ходячая, но ей ноги зажало, у нее гематома насколько я знаю", — сообщила Кудрявцева.

Водитель "мерседеса", по словам свидетелей не мог даже самостоятельно передвигаться, Зато обзывался на очевидцев и веселился от души до самого приезда полиции.

"Он не то что был пьян, я думаю, что он был под каким-то более наркотическим опьянением. — То есть вы думаете, что он был неадекватен? — Я не то, что думаю, я видела, что он неадекватен", — ответила Кудрявцева.

"На предложение инспекторов пройти медосвидетельствование, мужчина отказался, в ходе дальнейшей проверки было установлено, что он уже ранее был лишен права управления транспортными средствами за управление в состоянии опьянения", — проинформировал общественность Юрий Титов, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД Москвы.

Водителя "мерседеса" задержали. На него завели два административных дела о злостных нарушениях, решается вопрос о возбуждении дела уголовного.