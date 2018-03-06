В Италии состоялось вскрытие тела футболиста Астори

Врачи назвали причины смерти бывшего капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори. 6 марта в Италии состоялась вскрытие тела игрока, который двумя днями ранее скончался во сне в возрасте 31 года.

По предварительным итогам вскрытия, смерть Астори произошла от естественных причин, сообщает "Спорт-экспресс". Предполагается, что смерть футболиста наступила из-за нарушения проводимости по сердечной мышце, приводящие к частоте сокращений менее 60 в минуту, с отмеченными поливисцеральными скоплениями и отеком легких. Точные причины будут названы после более подробного исследования.