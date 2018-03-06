Захарова назвала дикостью заявление Джонсона о деле Скрипаля

В Москве считают безосновательными заявления главы МИД Великобритании Бориса Джонсона о возможной причастности России к отравлению Сергея Скрипаля. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, подобные заявления главы внешнеполитической службы – "это просто какая-то дикость". Она выразила недоумение тем, что "человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношения к правоохранительным органам, делает такие заявления".

"На основе чего? Прежде всего, нужно провести какие-то элементарные дознавательные действия", — сказала она, добавив, что существуют "процессуальные нормы, следствие, уважение к законам".

Она выразила надежду на то, что правоохранительные службы Великобритании разживутся какой-нибудь стоящей информацией и поделятся ею. Также она считает странным тот факт, что Джонсон как-то связывает этот инцидент с чемпионатом мира по футболу, которой пройдет в этом году в России.

"Они с футболом теперь увязывают все: Украина — давайте не поедем в Россию на чемпионат мира по футболу; Сирия — давайте не поедем; допинг — не поедем. Теперь и это", — сказала Захарова.

В воскресенье бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в торговом центре в бессознательном состоянии, напоминает "Интерфакс". Сегодня Борис Джонсон сравнил этот инцидент с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он пообещал жесткий ответ, "если появятся свидетельства, указывающие на ответственность государства".