В США поезд врезался в грузовик с соляной кислотой

6 марта 201821:26
В США поезд врезался в грузовик с соляной кислотойЧитайте нас в Telegram
По меньшей мере, один человек пострадал при столкновении поезда и грузового автомобиля, перевозившего соляную кислоту, в американском штате Пенсильвания.
Об этом со ссылкой на телекомпанию CBS передает ТАСС.
Aerial footage shows scene after train strikes tanker truck hauling more than 44,000 pounds of hydrochloric acid in Pennsylvania; several people are being treated for exposure, and about 15 residents are being evacuated to a local fire station. pic.twitter.com/Q01eFJlt3x— ABC News (@ABC) 6 марта 2018 г.
В результате удара, произошел разлив кислоты. В районе аварии эвакуированы жители 15 расположенных поблизости домов.
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