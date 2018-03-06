IAAF требует у ВФЛА возмещения расходов

Рабочая группа Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановит в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) пока та не возместит все расходы. Кроме того, IAAF требует признать выводы комиссии Ричарда Макларена.

В число расходов IAAF включила затраты всей рабочей группы, CAS, судебных издержек и расходы IAAF, понесенные при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе, отмечает "Спорт-экспресс". Также организация просит предоставить план антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит ей быть уверенной в том, что атлеты будут выступать чистыми.