С черносливом и шоколадом: мороженое "Бедный еврей" могут изъять с прилавков

"Бедный еврей" с черносливом и шоколадом — зимняя новинка сразу от "Фабрики мороженого" в Набережных Челнах и Красноярске. На упаковке — израильский флаг. Внутри, как следует из описания, — хрустящий рожок, два слоя мороженого, джем и арахис. Производитель известен своим, скажем так, креативным подходом к названиям продуктов, успел засветиться не только в России. Эскимо "Обамка" в свое время вызвало волну обсуждений в западной прессе. Шоколадное мороженое с персонажем из "Чунга-Чанги" на упаковке посчитали проявлением расизма. Два года назад фабрика была вынуждена оправдываться — мол, никакого политического подтекста в мороженом нет. Но год спустя запустила новую линейку с говорящими названиями — рожки "Американец" и "Хохол". Последний как бы тоже ни на что не намекает, но завернут в желто-голубую фольгу, а внутри — бананы и вкус жевательной резинки Bubble Yum. В общем, на лицо — своеобразный фирменный стиль на грани фола.

Лакомство, как уверяют производители, на своей странице "ВКонтакте", получилось настолько насыщенным вкусовыми нотками и ароматами, что язык не поворачивается назвать его "Бедным евреем": "Пробуя всю эту вкусноту, получается, что не такой уж он и "бедный ", наш новый вкус мороженого". Однако далеко не все потребители оценили юмор мороженных дел мастеров.

- Ох, и ведь попадется какой-нибудь дотошный еврей и подаст на них в суд — будут разборчивее в выборе названий. - Алсу, а не знаком очень вкусный и популярный торт "Бедный еврей", который давно выпускается очень многими кондитерскими?

Кстати тут, толика правды присутствует. Торт "Бедный еврей" действительно существует с незапамятных времен, еще его называют "Дамский каприз" или "Стёпка-растрёпка". Но в магазины производители его предпочитают поставлять под менее кричащим названием — "Мудрый еврей", а то и вовсе под тем же "Дамским капризом".

"На самом деле на такие вещи прям так жестоко реагировать не надо, — считает столичный повар. — Это может быть "тещин глаз", "вырви язык" — чем бурнее фантазия, тем интереснее будет называние того или иного продукта. Надо относиться с юмором и никак иначе".

Однако весьма эмоционально высказался о ситуации с мороженым глава Еврейской общины Набережных Челнов Леонид Штейнберг: "Во-первых, где они видели бедного еврея? Во-вторых, кто им позволил задевать национальные чувства?". Коллег успокаивают в Российском еврейском конгрессе. "Я не вижу ничего оскорбительного, — говорит президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер. – Ну, "Бедный еврей". Что, это русофобия? Да, нет, конечно!".

Фабрика "Славица", прославившаяся далеко за пределами Татарстана после "Обамки", "Хохла" и "Американца", и в этот раз решила, что говориться напомнить о себе сомнительным креативом. Да так, что, по слухам, проверкой деятельности мороженщиков, после поднявшейся волны возмущения заинтересовалась прокуратура. Между тем, маркетологи называют такой ход — дешевым пиаром, который может еще и выйти боком.

"Я могу это понять, как рекламный ход, но один раз: попробовали, сработало — хорошо. Посмеялись – хорошо, — рассуждает бизнес-консультант Кирилл Дроздовский. — Но постоянно скатываться в национализм, это, по-моему, за гранью. Это первое. И второе: ребята, наверное, плохо учились в школе, и забыли, что у этой нации самые лучшие адвокаты".

Ну и напоследок. Еще в 2007 году, мороженое "Бедный еврей", правда, другого производителя, уже продавалось в России, но такого бурного ажиотажа ни у покупателей, ни у еврейской общины, ни у следователей оно не вызвало.