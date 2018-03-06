"Йокерит" разгромил "Сочи" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается первый раунд плей-офф. Хельсинкский "Йокерит" на чужом льду добился крупной победы над клубом "Сочи" в третьем матче серии 1/8 финала. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Ессе Йоэнсуу (10-я минута), Олли Палола (24-я и 53-я), Марко Анттила (37-я), Стив Мозес (48-я и 58-я) и Петер Регин (60-я). За "Сочи" отличились Эрик О`Делл (4-я) и Шон Коллинз (35-я). Финский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-1 в пользу "Йокерита". Четвертый матч пройдет 7 марта в Сочи.