Еще одна журналистка обвинила Леонида Слуцкого в домогательствах

Журналистка Русской службы BBC Фарида Рустамова заявила о домогательствах со стороны главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого.

Инцидент произошел в марте прошлого года, когда журналистка пришла к Слуцкому, чтобы узнать его мнение по поводу визита в Россию кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Весь диалог между журналисткой и депутатом был записан на диктофон. Слуцкий называл ее "зайчонком" и предлагал "заглядывать в гости". Девушка сказала, что у нее есть молодой человек, за которого она собирается выйти замуж, на что Слуцкий ответил: "Отлично, будешь его жена, а моя любовница".

Потом, по словам журналистки, депутат начал "распускать руки", и она выбежала из его кабинета. Об инциденте она рассказала коллегам, своему жениху и непосредственному начальству. Рустамова назвала произошедшее "травматичной историей, которую ей пришлось обсуждать с психотерапевтом".

В окружении Слуцкого сообщили "Интерфаксу", что он в настоящий момент возвращается с экономического форума из Саратова в Москву и "пока не доступен для комментариев".

Ранее Слуцкого обвинили в домогательствах замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук. Сам депутат назвал все обвинения поклепом. По его словам, попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

1 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что претензии в адрес Слуцкого проигнорированы не будут. В Думе рассмотрят их в правовом поле с соблюдением презумпции невиновности.