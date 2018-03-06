Во Львове националисты срывают концерт певицы Ирины Билык

Радикалы блокируют концерт украинской певицы Ирины Билык во Львове из-за того, что артистка не признала Россию "агрессором"

Об этом со ссылкой на агентство УНН, сообщает РИА Новости.

У входа в Оперный театр во Львове радикалы образовали "коридор позора" и не пропускают внутрь зрителей. На месте происшествия работает полиция.

Это не первая попытка националистов сорвать выступление Билык. 8 июня 2017 года в Одессе радикалы устроили драку с полицией в Одессе во время концерта певицы.