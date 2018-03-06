"Локомотиву" осталась одна победы для выхода в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Ярославский "Локомотив" одержал гостевую победу над нижегородским "Торпедо" в третьем матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой железнодорожников в овертайме со счетом 3:2.

В основное время в составе ярославской команды шайбы забросили Брэндон Козун (22-я минута) и Якуб Накладал (44-я). У хозяев отличились Томаш Кундратек (45-я) и Юрий Сергиенко (57-я). Победную шайбу первой минуте овертайма забросил Стаффан Кронвалль. Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Локомотива". Следующий матч серии, который может стать решающим, пройдет в Нижнем Новгороде 7 марта.