Сногсшибательное задержание пьяного ростовского дебошира сняли на видео

Вооруженный палкой житель Ростова-на-Дону помог полицейским и бойцам Росгвардии обезвредить кидавшегося на людей с ножами пьяного молодого человека. Захватывающую сцену задержания дебошира, от рук которого пострадали два человека, сняли на видео.

"К нам забежала девушка и сказала, что на улице какой-то парень кидается с ножом на людей. Мы с коллегами взяли лопату, арматуру и пошли его ловить", — написал во "ВКонтакте" работающий неподалеку от дома №251 по проспекту Стачки мужчина.

По его словам, к моменту их появления буян уже ранил двух человек и отказывался вступать в переговоры с полицией. Наладить контакт попытался приятель злоумышленника, но тот взял его в заложники, приставив нож к горлу. Во время его освобождения молодой человек нанес не меньше пяти ударов по спине своей жертве, а сам сначала укрылся за машинами, а потом прижался к стене магазина.

Тут-то его спустя несколько минут и обезвредили: на кадрах видно, как полицейские отвлекают внимание одурманенного дебошира, в этот момент за его спиной открывается дверь магазина, а появившийся на пороге молодой человек парой ударов палкой отправляет устроившего поножовщину мужчину на асфальт, где его уже скрутили стражи порядка.

Позже служители закона уточнили, что от рук 29-летнего жителя Ростова-на-Дону, который ранее несколько раз был судим за наркотики и преступления против личности, пострадали два человека: один из них отделался несколькими порезами и был отпущен домой, а вот второго госпитализировали с ножевыми ранениями.

В отношении задержанного, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц".