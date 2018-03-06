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6 марта 201822:44

В Польше хотят посмертно разжаловать генерала Ярузельского
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Сейм — нижняя палата польского парламента — проголосовал за правительственный проект внесения поправок в закон о всеобщей воинской обязанности, которые предусматривают возможность разжалования в рядовые офицеров времен Польской Народной Республики, в том числе первого президента страны генерала Войцеха Ярузельского (1923-2014).

Как передает ТАСС, это решение поддержали 264 депутата, против выступили 159. В ходе дебатов некоторые депутаты выступили к резкой критикой закона. Так представитель Польской крестьянской партии Стефан Неселовский назвал его "позорным".

"Не депутаты должны решать, кто был патриотом, а кто предателем, так делается только в диктатурах", — констатировал он.

Теперь законопроект должна утвердить верхняя палата польского парламента – Сенат, после чего поступит на подпись президенту страны.

Согласно документу, решение о разжаловании делегируется министерству обороны, которое с согласия руководителя страны может понизить в звании того или иного генерала или адмирала.

В пояснительной записке объясняется, что речь идет о юридической возможности лишить офицерских званий Ярузельского и бывшего главу МВД генерала Чеслава Кищака (1925-2015), поскольку они "несли военную службу для тоталитарного государства вопреки польским интересам".

Новый закон может коснуться и единственного польского космонавта генерала Мирослава Гермашевского, который во время военного положения в Польше в 1981-1983 годах входил в Военный совет национального спасения — высший административный орган ПНР.

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