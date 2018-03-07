Болельщики "Арсенала" хотят, чтобы Венгер ушел

Группа болельщиков "Арсенала" провела социологический опрос о целесообразности продолжения пребывания Арсена Венгера на посту главного тренера команды. Подавляющее большинство высказалось за уход французского специалиста.

88% респондентов считают, что Венгер должен оставить свой пост по окончанию сезона. Только 7% выразили поддержку 68-летнему тренеру. Остальные пока не определились. Причина недоверия Венгеру – неудачное выступление "канониров" в текущем сезоне. Болельщики считают, что Венгер исчерпал себя в роли тренера "Арсенала", и клубу необходимы перемены.

Арсен Венгер возглавил "Арсенала" осенью 1996 года. Под его руководством лондонцы трижды становились чемпионами Англии и семь раз выигрывали Кубок страны.