Около Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8

В среду в акватории Тихого океана к югу от Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,8, передает "Интерфакс".

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 07:40 по московскому времени, эпицентр имел координаты 45.81 градуса северной широты и 121.30 градуса восточной долготы. Он находился в 698 км восточнее города Китами (Хоккайдо, Япония).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".