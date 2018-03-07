ЦИК обсудит вопрос о швейцарских счетах Грудинина

Центризбирком России на заседании обсудит ситуацию с иностранными счетами кандидата на пост президента Павла Грудинина.

Ранее член ЦИК Александр Кинев сообщил, что у Грудинина было 13 счетов в швейцарских банках, и до сих пор он не представил документы о том, что они закрыты. На счетах Грудинина находилось около миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота.

По словам Кинева, вероятно по итогам заседания будет принято решение внести изменения в плакат, который будет размещен на избирательных участках, и дополнить этот плакат "сведениями о выявленных счетах, о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом Грудининым". При этом он отметил, что вопрос об обращении в Верховный суд по поводу отмены регистрации кандидата в президенты пока не обсуждался.

Как сообщает РИА Новости, Федеральное налоговое управление Швейцарии не комментирует информацию о передаче российским властям данных по швейцарским счетам Грудинина, ссылаясь на налоговую тайну.

Сам Грудинин заявил, что считает вбросом информацию о миллионе долларов в швейцарском банке. Он пошутил, что скоро у него найдут Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного.