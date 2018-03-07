Данила Козловский и команда "Метеор" поздравили женщин с праздником

Через месяц на киноэкраны страны выходит новый фильм — "Тренер". Режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский вместе с командой "Метеор" решил поздравить женщин с 8 марта и выпустил специальный ролик!

Фильм рассказывает о том, как футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки он покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Зритель почувствует себя на настоящем футбольном матче. Эффектные голы и пенальти, подсечки и даже драки — все, из-за чего футбол стал игрой миллионов.

Премьера трейлера спортивной экш-драмы "Тренер" состоялась 2 января.

На широкие экраны фильм выйдет 19 апреля — перед началом главного мирового футбольного первенства, которое Россия принимает в этом году.