В посольстве Украины не получали письма Собчак с просьбой посетить Крым

В посольстве Украины заявили, что пока не получали письма от Ксении Собчак с просьбой разрешить посетить Крым.

Ранее ее официальный представитель Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за таким разрешением. Кандидат в президенты Собчак до их пор считает Крым, который вошел в состав России в 2014 году, украинской территорией.

В эфире "Эха Москвы" Собчак заявила, что в случае своей поездки будет общаться с крымскими татарами. По ее мнению, нужно поставить заново вопрос о законности присоединения Крыма.