НХЛ. "Вашингтон" пропустил четыре безответных шайбы в игре с "Анахаймом"

Игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершился матчем "Анахайм Дакс" – "Вашингтон Кэпиталз". "Анахайм" уверенно победил со счетом 4:0.

Лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин мог покорить рубеж в 600 голов, если бы дважды поразил ворота "ток". Но торжества пришлось отложить. Ни Овечкин, ни Евгений Кузнецов с Дмитрием Орловым, ни их партнеры не смогли переиграть вратаря "Анахайма" Джона Гибсона. Александр провел на льду 24 минуты и совершил два броска.

А "Анахайм" забросил две шайбы в первом периоде, еще одну во втором, а под занавес третьего периода поразил пустые ворота. В итоге победа "Дакс" с результатом 4:0.