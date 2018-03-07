Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Восточной Гуте

Ситуацию в Восточной Гуте Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в Кремле, между лидерами состоялся телефонный разговор. Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с крушением российского военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии.

Эрдоган также проинформировал Путина о ходе операции турецких вооруженных сил в Африне. Кроме того, в ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе совместные проекты в сферы энергетики, передает телеканал "Россия 24".

В Сирии боевики из Восточной Гуты продолжают обстрел посольства России в Дамаске, российского торгпредства и Центра по примирению враждующих сторон.

Вооруженные группировки ведут огонь по позициям армии Сирии, чтобы спровоцировать на ответные действия. За 10 суток боевики выпустили по Дамаску 272 мины и реактивные снаряды. Погибли уже 13 человек, более ста получили ранения.

По гуманитарному коридору не могут выйти все, кто хочет. Российские военные призывают лидеров вооруженных группировок остановить страдания мирных граждан и дать им покинуть Восточную Гуту.

Боевики творят произвол в отношении мирного населения Восточной Гуты вплоть до проведения показательных казней, запрещают под угрозой смерти покидать эту зону. У людей конфискуются продукты питания, медикаменты, вода, личный автотранспорт. Старики, женщины и дети насильно удерживаются в заложниках и используются в качестве живого щита.

По этой причине на сегодняшний день по гуманитарному коридору Мухайям аль-Вафедин из Восточной Гуты удалось выйти лишь 17 жителям.