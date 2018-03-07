Отравление экс-полковника Скрипаля: MI5 рассматривает несколько версий

В рамках расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери британская полиция и контрразведка МI5 рассматривают несколько версий.

"Предварительные данные указывают на покушение на убийство, спонсированное государством", — пишет газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании. При этом издание указывает, что альтернативные теории, такие как попытка ложно обвинить Россию или личный спор, также не исключаются.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в торговом центре в бессознательном состоянии. Британские СМИ предполагают, что его могли отравить фентанилом — это синтетический опиат, который используется в медицине для анестезии. Однако представитель полиции Кир Притчард заявил, что основная версия инцидента пока не определена. Отравляющее вещество он также пока не назвал.

Сергей Скрипаль был осужден в России за госизмену. Однако затем экс-полковник был передан США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.