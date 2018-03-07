В Госдепе не готовы помогать Насте Рыбке

Госдепартамент не в курсе каких-либо планов выслушать задержанную в Таиланде Анастасию Вашукевич, более известную как Настя Рыбка.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что американские власти знают об аресте Насти Рыбки. Она подчеркнула, что Госдеп поддерживает и оказывает содействие американским гражданам, но она — не гражданка США. По словам Науэрт, у российских властей и правоохранительных органов Таиланда должно быть больше информации по поводу Вашукевич.

"Все это звучит, как какая-то дикая история. Женщину задержали, и я уверена, что если нас что-то чрезвычайно заинтересует, то власти Таиланда нас об этом проинформируют", — добавила Науэрт.

В настоящее время Настя Рыбка вместе со своим наставником Алексом Лесли (Александром Кирилловым) находятся в Таиланде. Их там задержали за проведение нелегальных секс-тренингов. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет или штраф до трех тысяч долларов, депортация и внесение в черный список, запрещающий въезд в Таиланд в течение 10 лет.

Ранее Настя Рыбка заявила, что располагает доказательствами вмешательства России в выборы президента в Америке. Она готова передать их американским властям в обмен на содействие в освобождении из тюрьмы в Таиланде, напоминает ТАСС.