На Ладожском озере появились ледяные цветы

На Ладожском озере появились ледяные цветыЧитайте нас в Telegram
Ладожское озеро покрылось кристаллическими цветами. Необычный узор появился на огромной площади водоема. На Ладоге такое происходит нечасто. Подобное явление в этом году наблюдали в Финском заливе, на Иртыше и в Астраханской области, сообщает Центр погоды ФОБОС.
Снежные комки на Ладоге очень сухие и рассыпаются в мелкий порошок, если к ним притронуться. Выглядит все это, конечно, впечатляюще. Вся замерзшая водная гладь покрылась огромными кристаллами-снежинками, похожими на экзотические цветы.
Для появления снежных цветов нужны два фактора: тончайший ледяной слой и сильная разница температур между водой и воздухом — не менее 20 градусов. Как только температура воздуха становится ниже минус 20, а температура льда держится на уровне нуля, у поверхности льда создается слой, максимально насыщенный водяным паром. При этом не должно быть ветра. Молекулы воды, касаясь холодного воздуха, мгновенно охлаждаются и оседают на льду в виде мельчайших кристалликов. Единственный минус в том, что вся эта красота недолговечна. Стоит погоде чуть-чуть измениться, ледяные цветы разрушаются.
Как раз такие, подходящие для появления ледяных цветов, погодные условия и наблюдались на Ладожском озере с начала марта. С первого числа столбики термометров на местной метеостанции стабильно опускались ниже отметки в минус 20 градусов. Лишь 5 и 6 марта воздух был чуть теплее — минус 18, минус 19. При этом отмечалась очень высокая влажность воздуха. То есть на поверхности озера было много водяного пара, который и стал основой для формирования причудливых кристаллов.
Метеорологи различают удивительно много зимних образований: зернистая, кристаллическая изморозь, иней, инеевые цветы. Их возникновение и рост связаны с процессами кристаллизации переохлажденных капель дождя, мороси, тумана, водяного пара. Но всегда важны конкретные условия — влажность воздуха, перепад температуры, рельеф местности, направление и скорость ветра.
Например, иней образуется при замерзании водяного пара из воздуха на поверхности почвы, травы, снежного покрова. Наиболее благоприятными для образования инея являются ясные безветренные ночи и шероховатые поверхности, имеющие малую теплопроводность. Очень слабый ветер может способствовать формированию инея, потому что он приводит в соприкосновение с холодной поверхностью новые массы влажного воздуха. А вот сильный ветер, наоборот, препятствует этому процессу.
Иней никогда не образуется на тонких ветвистых предметах. На проводах, на вертикальных или наклонных ветках кустов и деревьев осаждается главным образом изморозь.
При этом для появления изморози кроме отрицательной температуры и слабого ветра обязательно наличие высокой влажности. Внешне иней и изморозь отличаются: белый иней больше напоминает неровный ледяной покров, изморозь — снежный. Изморозь бывает двух типов: кристаллическая и зернистая.
Так, в северо-западных регионах нашей страны чаще появляется иней. Например, в Санкт-Петербурге в среднем в год бывает 84 дня с инеем, с изморозью — всего 15.
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