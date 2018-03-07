Поставки наркотических обезболивающих в больницы оказались под угрозой срыва

Из-за приостановки деятельности ФГУП "Спецсвязь" в России могут быть сорваны поставки наркотических обезболивающих, психотропных препаратов и их прекурсоров в региональные медучреждения, сообщили в Минздраве.

В большинство субъектов РФ перевозка этих лекарственных препаратов осуществляло именно ФГУП "Спецсвязь", так как другие коммерческие перевозчики либо не имеют лицензию на оборот наркотических средств или психотропных веществ с правом их перевозки, либо могут осуществлять их доставку только в ограниченное количество населенных пунктов. В связи с этим в ведомстве разработали проект изменения правил перевозки подобных средств. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Росгвардия приостановила деятельность ФГУП "Спецсвязь" в 2017 году из-за отсутствия у предприятия лицензии на охранную деятельность.