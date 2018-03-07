Футбольный клуб "Луч-Энергия" сменит имя

Выступающий в ФНЛ клуб из Владивостока "Луч-Энергия" скоро сменит название. Скорее всего команде вернут историческое имя – "Луч".

Смена названия связана со сменой собственника. Дальневосточная энергетическая компания, бывшая титульным спонсором приморцев с 2003 года, прекратила финансирование клуба. Поэтому слово "Энергия" в название утратило смысл, и клуб, скорее всего, откажется он него. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко предложил вернуться к историческому названию "Луч". Но последнее слово остается за болельщиками.

Новым главным спонсором клуба стала группа компаний "Аква-Ресурсы". Но пока неизвестно, отразятся ли эти перемены на названии клуба.