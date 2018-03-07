Лидер "Лестера" может завершить карьеру

Полузащитник "Лестера" Рияд Марез может завершить карьеру в 27 лет. Алжирец объясняет свое решение проблемами со здоровьем.

Марез сообщил о своих планах на страничке в соцсети. " Я проконсультировался с врачами и принял решение держаться подальше от футбола. Моя карьера подошла к концу. Благодарю всех за доброту и оказанную поддержку ". Подобное признание Мареза стала неожиданнгостью, ибо раньше он не жаловался на здоровье.

Рияд собирался покинуть "Лестер" во время зимнего трансферного окна. На алжирца претендовали "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Но "Лестер" заблокировал переход Мареза в "Манчестер Сити". Сам футболист очень расстроился и бойкотировал несколько тренировок.