Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху

Тема:
Криминалистика 2 часа назад
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запахуЧитайте нас в Telegram
Собаки известны как превосходные ищейки, причём они помогают людям в самых разных поисках – от взрывчатки до некоторых видов рака.
Объясняется это тем, что собаки – ярчайшие представители макросматов, млекопитающих с максимально развитым обонянием. Обонятельных генов у собак насчитывается не меньше тысячи. По этому показателю их превосходят лишь немногие животные (к примеру, крысы, которых российские специалисты тренируют для поиска бомб и наркотиков).
Однако исследователям до сих пор не было известно, как именно собаки воспринимают объект обнюхивания, который им дают в качестве "наводки", и понимают ли, что именно им предстоит искать.
Команда учёных из Института изучения истории человечества Макса Планка и Йенского университета имени Фридриха Шиллера изучила этот вопрос и обнаружила, что собаки создают "ментальное представление" о цели, когда отслеживают её по запаху. Иными словами, у них формируется чёткое видение того, что нужно найти.
В ходе работы специалисты протестировали 48 собак, 25 из которых тренировали для работы в полиции и поисково-спасательных службах. Ещё 23 собаки были домашними и не имели специальной подготовки.
Сперва все животные прошли предварительный тест: им нужно было выбрать две любимых игрушки, которые затем использовались для дальнейших испытаний.
Основная проверка заключалась в следующем: каждой собаке нужно было отыскать спрятанную в комнате любимую игрушку, ориентируясь только лишь по запаху (одну из двух выбранных ранее игрушек собака нюхала, а вторую искала).
При этом в конце поисков животных ожидала либо та самая игрушка (то есть цель была достигнута), либо сюрприз – чужая игрушка (то есть собака не достигла цели).
Поведение собак фиксировалось камерами во время каждого из тестов. Авторам работы важно было понять, как оно изменяется во втором случае, когда объект поисков не был обнаружен.
Результаты наблюдений показали, что первая группа испытывала удовлетворение, находя свою игрушку, а вторая – недоумение (исследователи назвали это состояние "колебанием"). Собака видела в конце "тропы", проложенной по запаху, игрушку, но, судя по поведению, она понимала, что это совсем не тот объект, который следует найти, и поэтому продолжала поиски, поясняют учёные.
Затем последовала ещё одна серия аналогичных тестов, однако на этот раз "эффект неожиданности" исчез. Собаки, находя не свою игрушку, уже не "удивлялись".
Возможно, это связано с тем, что к тому моменту комната пропахла различными – родными и чужими – запахами, а может быть, это объясняется тем, что животное понимало, что в любом случае достигло цели, отыскав игрушку (иными словами, после первого эксперимента собаки уже воспринимали и чужую игрушку как новую цель).
Тем не менее специалисты отмечают: результаты первого испытания свидетельствуют о том, что у собак формируется представление о конкретной цели поисков и ожидание того, к какому объекту должен привести запах.
Любопытно, что по скорости поисков натренированные животные обогнали домашних ненамного.
Команда намерена продолжить работу, чтобы более подробно изучить восприятие запахов и целей, а также познавательные способности собак и на основе этих данных разработать более эффективные методы тренировок ищеек.
Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Journal of Comparative Psychology.
Кстати, ранее исследователи выяснили, кто же всё-таки умнее: собаки или кошки.
Ранее по теме
-
Точное время смерти человека можно определить по изменению активности генов19 суток назад
-
Новый метод поможет прогнозировать будущие политические коррупционные скандалы1 месяц назад
-
Дезинфицирующие средства для рук могут исказить результаты алкометра3 месяца назад
-
Созданы невидимые чернила, проявляющиеся лишь под воздействием солей4 месяца назад
-
Новая методика анализа волос определит пол, вес и возраст преступника11 месяцев назад
-
Осознанно ли человек совершил преступление? Ответ предоставит сканирование мозга11 месяцев назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
"Миропорядок 2018": опубликован фильм с участием Путина
- В Сирии разбился российский транспортник. Погибли 39 человек
- Росавиация объявила расшифровку с Ан-148 фейком
- Отравление в Лондоне: Скрипаля сравнили с Литвиненко
- Кортеж Порошенко сбил мужчину в центре Киева. Видео
Самое читаемое
-
Завещание под угрозой: экс-любовница Александра Серова назвала истинный возраст певца
- Вместе с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем отравилась его дочь
- В Париже посетителю ресторана отрубили руку и сняли скальп
- "Руки-базуки" Кирилл Терешин превратился в девушку. Видео
- Финалистка конкурса "Миссис Россия" продала подругу в секс-рабство
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Mercedes-AMG сделал свой ответ Porsche Panamera
- Porsche неожиданно показал очень быстрый электрокроссовер
- Быстрый, редкий, дорогой: Range Rover привез в Женеву 3-дверный SV Coupe
- Lexus показал свой самый доступный кроссовер
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
ЦРУ хочет вмешаться в наши выборы
- "Джоконда" вернется в Пушкинский музей
- Завявшие цветы продают как свежие
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- Samsung Galaxy S9: новый смартфон в старом обличии
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
Вести-Москва
-
Передача мысли на расстоянии: создан первый в мире нейрочат
- В столице водитель "Мерседеса" умышленно наехал на женщину
- "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская": новые станции готовятся к запуску
- Дело автохама на BMW: прокурор требует год ограничения свободы
- Заглянуть в сокровищницу: в Коломенском выставили уникальные экспонаты
- Столичные пенсионеры выбирают "Активное долголетие"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
"Инопланетное" подземное растение обнаружено впервые за 150 лет
- Окаменевшие пузырьки рассказали о жизни древних "производителей кислорода"
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира