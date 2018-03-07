Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху

Собаки известны как превосходные ищейки, причём они помогают людям в самых разных поисках – от взрывчатки до некоторых видов рака.

Объясняется это тем, что собаки – ярчайшие представители макросматов, млекопитающих с максимально развитым обонянием. Обонятельных генов у собак насчитывается не меньше тысячи. По этому показателю их превосходят лишь немногие животные (к примеру, крысы, которых российские специалисты тренируют для поиска бомб и наркотиков).

Однако исследователям до сих пор не было известно, как именно собаки воспринимают объект обнюхивания, который им дают в качестве "наводки", и понимают ли, что именно им предстоит искать.

Команда учёных из Института изучения истории человечества Макса Планка и Йенского университета имени Фридриха Шиллера изучила этот вопрос и обнаружила, что собаки создают "ментальное представление" о цели, когда отслеживают её по запаху. Иными словами, у них формируется чёткое видение того, что нужно найти.

В ходе работы специалисты протестировали 48 собак, 25 из которых тренировали для работы в полиции и поисково-спасательных службах. Ещё 23 собаки были домашними и не имели специальной подготовки.

Сперва все животные прошли предварительный тест: им нужно было выбрать две любимых игрушки, которые затем использовались для дальнейших испытаний.

Основная проверка заключалась в следующем: каждой собаке нужно было отыскать спрятанную в комнате любимую игрушку, ориентируясь только лишь по запаху (одну из двух выбранных ранее игрушек собака нюхала, а вторую искала).

При этом в конце поисков животных ожидала либо та самая игрушка (то есть цель была достигнута), либо сюрприз – чужая игрушка (то есть собака не достигла цели).

Поведение собак фиксировалось камерами во время каждого из тестов. Авторам работы важно было понять, как оно изменяется во втором случае, когда объект поисков не был обнаружен.

Результаты наблюдений показали, что первая группа испытывала удовлетворение, находя свою игрушку, а вторая – недоумение (исследователи назвали это состояние "колебанием"). Собака видела в конце "тропы", проложенной по запаху, игрушку, но, судя по поведению, она понимала, что это совсем не тот объект, который следует найти, и поэтому продолжала поиски, поясняют учёные.

Затем последовала ещё одна серия аналогичных тестов, однако на этот раз "эффект неожиданности" исчез. Собаки, находя не свою игрушку, уже не "удивлялись".

Возможно, это связано с тем, что к тому моменту комната пропахла различными – родными и чужими – запахами, а может быть, это объясняется тем, что животное понимало, что в любом случае достигло цели, отыскав игрушку (иными словами, после первого эксперимента собаки уже воспринимали и чужую игрушку как новую цель).

Тем не менее специалисты отмечают: результаты первого испытания свидетельствуют о том, что у собак формируется представление о конкретной цели поисков и ожидание того, к какому объекту должен привести запах.

Любопытно, что по скорости поисков натренированные животные обогнали домашних ненамного.

Команда намерена продолжить работу, чтобы более подробно изучить восприятие запахов и целей, а также познавательные способности собак и на основе этих данных разработать более эффективные методы тренировок ищеек.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Journal of Comparative Psychology.

Кстати, ранее исследователи выяснили, кто же всё-таки умнее: собаки или кошки.