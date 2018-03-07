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7 марта 201810:55

Разведка США: новые санкции будут введены в течение недели

Global Look Press

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США могут вести новые санкции в отношении России в течение недели. Об этом заявил Директор нацразведки США Дэниел Коутс.

Выступая в сенате США, он сказал о том, что министр финансов Стивен Мнучин дал понять, что уже на следующей неделе он, возможно, опубликует список этих санкций. Также он отметил, что американским властям не удалось успешно противодействовать российским кибератакам "наступательным, а не оборонительным образом". Он выразил уверенность в том, что американская разведка может сделать больше в ответ на кибератаки России, "и это рассматривается".

Сам Мнучин ранее на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса заявил, что Вашингтон собирается ввести дополнительные санкции в отношении Москвы в ближайшие несколько недель, напоминает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, заявления Коутса прокомментировал председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, даже если бы Россия хотела навредить США, она не смогла бы сделать это "больше и лучше", чем нынешний американский конгресс. На своей странице в Facebook он написал, что скоро американцы найдут "руку Москвы" в выборах в муниципалитеты и родительские комитеты.

"Кстати, можно запустить слух и о том, что назначение самого главы разведки тоже не обошлось без нашего участия", — отметил он.

29 января Минфин США опубликовал открытую версию "кремлевского списка", в который были внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда государственных корпораций и банков, а также бизнесмены с состоянием свыше 1 миллиарда долларов.

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