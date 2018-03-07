Глава МИД Украины назвал просьбу Собчак о Крыме политической шизофренией

Обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак к украинским властям с просьбой разрешить ей въезд в Крым вызвала удивление в Киеве.

"Придерживаться украинского законодательства для въезда в оккупированный Крым — это, конечно, позитив. Но законный въезд для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории — это точно шизофрения. Конечно, политическая", — написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей страничке в Twitter.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что если она поедет в Крым, то сделает это только через украинскую территорию.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", — заявила кандидат в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива".

Ранее Ксения Собчак не раз говорила, что в случае избрания ее на пост главы государства она постарается незамедлительно начать дискуссию о Крыме.