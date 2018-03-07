Стали известны некоторые имена погибших в катастрофе Ан-26

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выразил соболезнования семьям военнослужащих, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ан-26 в Сирии, среди них были и дальневосточники, передает РИА Новости.

В числе пассажиров были и офицеры, проходившие службу на Дальнем Востоке: гвардии майор Виктор Евдокимов, капитан Андрей Пыленок и капитан Алексей Труфанов. "Жители края скорбят вместе с вами", — отмечается в телеграмме, направленной командованию Восточного военного округа.

Губернатор региона Владимир Илюхин выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших при крушении. "Трагедия унесла жизни людей, отправившихся в другую страну с благородной целью – борьбы с мировой угрозой. На борту разбившегося самолета находился военнослужащий с Камчатки — офицер эскадрильи отряда беспилотных летательных аппаратов 317 отдельного смешанного авиационного полка, который базируется в городе Елизово, Алексей Труфанов. Скорбим и разделяем горечь утраты", — сказал Илюхин. У погибшего офицера остались жена и дочь.

В авиакатастрофе погибли также два уроженца Татарстана — житель Казани Руслан Б. 1992 года рождения и уроженец села Старое Узеево Аксубаевского района Дмитрий П. 1994 года рождения, передает "Интерфакс".

Правительство Ярославской области намерено оказать помощь семье младшего сержанта из города Тутаева, погибшего в авиакатастрофе в Сирии. Как пишет губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", при крушении Ан-26 в Сирии при исполнении воинского долга погиб житель Тутаева, младший сержант контрактной службы Александр Игоревич Бырылов. "Выражаю соболезнования родным и близким. Семье Александра окажем всю необходимую поддержку".

Как сообщалось ранее, 6 марта при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ан-26 . По последним данным Минобороны РФ, на его находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майора, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы.