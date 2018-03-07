Космическая светомузыка: над Уралом пролетел второй за неделю яркий болид

Небо над Средним Уралом поздним вечером 6 марта прошил второй за неделю болид — его было видно в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Каменске-Уральском. Многочисленные камеры зафиксировали яркую вспышку, ознаменовавшую гибель космического тела в атмосфере Земли.

"Яркость вспышки, несмотря на метель и плотную облачность, была сравнима с полной Луной или даже превышала ее, скорость и предполагаемое место падения фрагментов метеорита пока неизвестны. Скорее всего, территориально событие случилось над Челябинской областью", — рассказал ТАСС участник проекта уральской болидной сети фото- и видеокамер Илья Янковский.

Очевидцы добавляют красок в это описание: светился красно-желтым цветом, полоса за ним переливалась в диапазоне от сиреневого до красного, желтого и оранжевого. Космическое действо, как можно судить по кадрам, продолжалось не более 6-7 секунд, однако их хватило для того, чтобы превратить ночь в день и даже устроить небольшую дискотеку со светомузыкой.

Это уже второй космический гость, зарегистрированный в небе над Уралом за минувшую неделю — 3 марта жители Екатеринбурга видели "бороздивший небо" болид.

"Дело не в том, что они стали чаще падать. Просто погода стоит хорошая, небо чистое, вот и видно их, да и регистрировать стали чаще", — поделился с "Комсомольской правдой" своими соображениями член Комитета по метеоритам РАН Виктор Гроховский.

В то же время инженер учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев уверен, что такие яркие метеороиды — редкое явление для Урала, их "визиты" происходят раз в несколько лет. Радует то, что в других частях мира их осколки наносят урон домам и автомобилям, а уральский гость ушел, не оставив по себе неприятных воспоминаний.