Фанаты греческого ПАОКа захватили телестудию

Студия государственного греческого канала в Салониках была захвачена группой болельщиков местного футбольного клуба ПАОК. Фанаты обратились к федерации футбола страны в прямом эфире.

ПАОК был наказан греческой федерацией футбола за поведение болельщиков. В матче с "Олимпиакосом" они забросали тренера соперников туалетной бумагой. С клуба сняты три очка. Болельщиков возмутило это решение, и они решили объяснить свою позицию.

Во время выпуска новостей в студию ворвались сорок фанатов ПАОКа. Овладев микрофоном, болельщики зачитали обращение, после чего мирно покинули телестудию. В результате акции никто не пострадал. Однако эти действия болельщиков могут обернуться дополнительными санкциями в отношении ПАОКа.