Путин высказался за ужесточение закона для "упырей", толкающих детей на самоубийство

Президент РФ Владимир Путин поддерживает усиление ответственности для организаторов суицидальных и других деструктивных групп в социальных сетях, передает ТАСС.

"Надо ужесточать, безусловно. Надо и ответственность ужесточать, и работа должна быть комплексной", — сказал он на встрече с женщинами-предпринимательницами в преддверии Международного женского дня.

Он напомнил, что и сам недавно обратил внимание на проблему наличия подобных групп в соцсетях и даже поднимал ее на совещании Совбеза РФ. "Именно по моей инициативе начали ужесточать законодательство", — добавил Путин.

"Эти крики по поводу свободы Интернета и так далее, они, может быть, и правильные, потому что нельзя переходить какие-то грани и душить эту свободу", — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что общество должно защищать себя и своих детей.

По словам главы государства, Интернет, так же как и любая сфера жизни, деятельности человека, должен подчиняться каким-то общим правилам.

Отдельно президент высказался об организаторах таких групп: "как только находят этих упырей... Вы бы видели, что это за люди, которые там суицид среди детей продвигают. Пришли к одному забирать — чуть в штаны не наложил. Неудобно, камеры работают, а то бы я сказал", — заметил Путин.

Участнице встречи, поднявшей вопрос о деструктивных группах, что сами соцсети недостаточно активно противодействуют этой угрозе, Владимир Путин ответил, что необходимо найти инструменты, чтобы заставить их это делать.