Игрок "Лестера" Рияд Марез подвергся атаке хакеров

Полузащитник английского "Лестера" Рияд Марез не собирается завершать карьеру. Ранее 27-летний футболист разместил на своей страничке в соцсети заявление о скором завершении выступлений по состоянию здоровья.

В среду на странице Мареза появилось сообщение о том, что он вынужден завершить карьеру. Алжирец сослался на проблемы со здоровьем, из-за которых ему нужно держаться подальше от футбола. При этом один из лидеров "Лестера" конфликтует с руководством клуба. Рияд хотел перейти в "Манчестер Сити" во время зимнего трансферного окна, но "Лестер" заблокировал сделку. В знак протеста Марез объявил забастовку и пропустил несколько тренировок.

Через несколько часов после появления сообщения об уходе Мареза, агент футболиста Лоик Танци выступил с опровержением. Оказывается, алжирец не собирается заканчивать выступления. А заявление в социальной сети – следствие хакерской атаки. Кто-то взломал аккаунт футболиста и размесил от его имени новость об его скором уходе.