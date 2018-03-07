Голландские ученики выгнали со школьного двора вооруженного ножами мужчину

С неожиданным сопротивлением со стороны школьников столкнулся заглянувший на территорию голландского колледжа 44-летний мужчина, размахивавший двумя ножами и грозивший порезать каждого встречного. Ученики не спасовали и совместными усилиями выставили злоумышленника вон, после чего его задержали стражи порядка, отмечает AD.nl. Жительница близлежащего дома сняла отважный поступок на видео.

Инцидент произошел во вторник днем в городе Алфен-ан-де-Рейн в провинции Южная Голландия. С какой целью живущий недалеко мужчина проник на территорию колледжа Скала, до сих пор остается неизвестным.

"Он кричал: "Уходи, иначе я тебя ударю!", при этом держал в руках ножи", — рассказали очевидцы произошедшего.

Однако ученики не растерялись и, не дожидаясь полиции, пошли в наступление. Выбить ножи им не удалось, зато они обратили мужчину в бегство. Преследуя злоумышленника, один из них бросил ему под ноги рюкзак, а когда дебошир растянулся на асфальте, нанес ему несколько ударов ногой.

Впрочем, противник быстро вскочил и выставил свое оружие, но школьники все же оттеснили его за ограду. Спустя несколько минут подозреваемого задержали полицейские.

"Это мой друг, у него проблемы с алкоголем. Я уверена, что они издевались над ним, потому что они всегда выбирают более слабых. Судя по всему, они его довели до того, что он пошел домой и взял два ножа", — рассказала 25-летняя местная жительница.

По ее словам, в минувшем сентябре мужчину сильно избили на территории школы, однако полиция не нашла подтверждения этим данным.