Мужчина, похитивший 11-летнюю девочку, арестован на два месяца

В Волгоградской области арестован мужчина, который четыре дня держал у себя дома 11-летнюю Аню Выпрецкую. Он останется под арестом на два месяца.

Утром 1 марта девочка отправилась в школу, которая находится в 150 метрах от дома, однако до учебного учреждения так и не дошла. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В поисках девочки были задействованы сотрудники МЧС, Росгвардии и волонтеры.

В понедельник во время поквартирного обхода девочку нашли живой в доме у 58-летнего Сергея Вихлянского. Сам он утверждает, что девочка была одна на улице и плакала, а он решил ей помочь, поэтому привел домой. Также, по его словам, он ее не удерживал, а из квартиры она могла уйти в любое время.

Школьница же рассказала, что он представился сотрудником полиции и сообщил ей, что она задержана. Посадив в свою машину, Вихлянский надел на девочку наручники и приковал к сиденью. В квартире он ее связал, заклеил скотчем и говорил ей, что отвезет в Москву и будет просить за нее выкуп, передает "Интерфакс".