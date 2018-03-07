Момент обрыва линий электропередачи в Златоусте попал на видео

Шквалистый ветер оставил без света больше 20 тысяч жителей Златоуста в Челябинской области. Момент обрыва проводов снял видеорегистратор случайного свидетеля.

ЧП произошло около 08:00 в среду, 7 марта.

На кадрах видно, как провода буквально вспыхивают. Происходит несколько взрывов.

Как сообщают местные СМИ, причиной обрыва линий электропередач стал штормовой ветер — порывы достигали 25 метров в секунду. В результате обрыва без электроэнергии остались около 170 жилых домой и 11 социально-значимых объектов, среди которых девять детских садов и две школы.

В данный момент к решению проблемы привлечены подразделениями МЧС России по Челябинской области и филиал "Челябэнерго".