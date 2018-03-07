Результат матча "Зенит" – "Амкар" оставлен в силе

Протест "Зенита" на действия судьи Владимира Сельдякова, обслуживавшего матч с "Амкаром", был отклонен Контрольно-дисциплинарной комиссией РФС. Результат встречи (0:0) был оставлен в силе.

Сельдяков удалил двух футболистов "Зенита" Александра Ерохина и Доменико Кришито, а также показал две желтых карточки защитнику "Амкара" Николаю Зайцеву. Однако судья не показал Зайцеву красной карточки. Футболист получил травму и покинул поле для оказания медицинской помощи. Вскоре прозвучал финальный свисток. "Зенит" пытался оспорить действия судья и настаивал на переигровке.

Но КДК РФС на своем заседании отклонила протест "Зенита", признав ошибку судьи технической и не повлиявшей на ход матча. Результат встречи оставлен в силе.