В Волоколамске из-за мусорного полигона могут ввести режим ЧС

Власти Волоколамского района Подмосковья готовят документы для введения режима чрезвычайной ситуации из-за мусорного полигона "Ядрово". Как сообщила советник главы района Ксения Кирьянова, документы готовятся. Возможно, это произойдет даже в течение 7 марта.

Ранее от жителей Волоколамского района начали поступать жалобы на неприятный запах с полигона.

Более того: только за минувшие сутки, по сведениям телеграм-канала Mash, с жалобами на отравление обратились к врачам три человека, в их числе беременная женщина и 10-летний ребенок.

В министерстве экологии и природопользования Московской области уже пообещали, что тело полигона накроют дополнительным слоем грунта и создадут систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха.

МЧС, тем временем, провело мониторинг состояния атмосферного воздуха по обращениям граждан и не обнаружило угрозы для местных жителей.

В сообщении МЧС говорится, что по результатам экспресс-исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Там также уверяют, что угрозы для жителей города и постороннего запаха в воздухе не выявлено, передает РИА Новости.

Однако по обращениям жителей Волоколамска МЧС взаимодействует с дежурной службой губернатора, Роспотребнадзором, Росприроднадзором, и министерством экологии Подмосковья.