Защитник "ПСЖ" Данни Алвес высморкался в футболку Криштиану Роналду

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и испанским "Реалом" лидер мадридцев Криштиану Роналду подвергся атаке защитника парижан Данни Алвеса.

В одном из эпизодов Данни Алвес высморкался себе в ладонь, после чего футболист "ПСЖ" вытер руку об футболку пробегавшего мимо Криштиану Роналду. Португалец оставил поступок бразильца без внимания, но выходка Алвеса не ускользнула от объектива видеокамер. Теперь Данни Алвес может подвергнуться серьезному наказанию со стороны УЕФА.

Данни Алвес испытывает неприязнь к Криштиану Роналду еще со времен выступления бразильца за "Барселону". Роме того, Алвес известен своими нелицеприятными высказываниями, как в алрес прессы, так и в отношении других футболистов.