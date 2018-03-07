Интернет-пользователей шокировали пальцы Кейт Миддлтон

В интернете вызвала живой интерес новость о пальцах герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. На сайте The Sun появилось фото, на котором видно, что три средних пальца на руках супруги принца Уильяма одинаковой длины.

Кейт Миддлтон сфотографировали во время ее визита в начальную школу Оксфорда для детей с психическими расстройствами. На кадрах беременная герцогиня в белом пальто держит в руках маленький клатч, и отчетливо видно, что средний, безымянный и указательный пальцы на ее правой руке одинаковой длины. Журналисты сразу отметили, что это довольно редкое явление.

Ранее глава Центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва сопоставил лица Меган Маркл, Кейт Миддлтон, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении с законом совершенства физической красоты по "золотому сечению". Победила в этом "конкурсе " невеста принца Гарри – ее пропорции получили 87,4%. Кейт Миддлтон набрав 86,8% и заняла второе место.