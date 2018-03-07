Скончался последний диктатор Латинской Америки

В возрасте 90 лет скончался последний глава аргентинской военной хунты Рейнальдо Биньоне. Он умер в военном госпитале. В госпиталь из тюрьмы Биньоне доставили после того, как у него резко ухудшилось состояние здоровья.

Биньоне был приговорен к четырем пожизненным срокам за преступления, совершенные диктаторским режимом, напоминает ТАСС. В мае 2016 года суд признал Рейнальдо Биньоне виновным в преступлениях против человечности. Речь, в частности, шла о Плане "Кондор". В 1970-1980-х годах операцию по ликвидации политических оппонентов совместно проводили военные режимы Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили.

За годы военной диктатуры в Аргентине бесследно исчезли 18 тысяч человек. При этом оппозиция и правозащитные организации считают, что хунта уничтожила не менее 30 тысяч аргентинцев.

Власть в Аргентине 24 марта 1976 года захватили военные во главе с генералом Хорхе Виделой. Тогда был распущен парламент, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, а также введен комендантский час.

Рейнальдо Биньоне стал последним президентом Аргентины, назначенным военной хунтой. Он правил с июля 1982 года, а в декабре 1983 года передал власть избранному президенту Раулю Альфонсине.