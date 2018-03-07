Назначение оказалось фиктивным: Бутусов забрал трудовую из Театра Ленсовета

Худрук Академического Театра имени Ленсовета Юрий Бутусов забрал трудовую книжку из комитета по культуре, который является учредителем этого театра. В должность художественного руководителя театра Юрий Бутусов вступил 20 ноября 2017 года.

"В течение последних пяти месяцев я боролся за право менять и развивать жизнь театра в лучшую сторону, но, к сожалению, мое назначение художественным руководителем оказалось фиктивным, — констатировал режиссер. — У меня нет абсолютно никаких прав. Мне кажется, что позиция комитета и городских властей по отношению к театру, если сказать мягко, неправильная. Мне кажется, что нужно радеть не о себе, а думать о будущем театра конкретного, вообще культуры города"/

В поддержку позиции Юрия Бутусова уже выступили его коллеги-режиссеры Лев Додин, Валерий Фокин, Андрей Могучий, написавшие личные письма губернатору Санкт-Петербурга. Так же Бутусова поддержала почетный гражданин Санкт-Петербурга, народная артистка СССР Алиса Фрейндлих.

В свою очередь в пресс-службе комитета ТАСС признались, что, как и для руководства театра, это стало полной неожиданностью, учитывая то, что он совсем недавно был назначен художественным руководителем. "Сейчас нам предстоит в плотной связке с театром думать, как выходить из этой ситуации. Со стороны комитета мы всячески шли ему навстречу", — подчеркнули в комитете.

Юрий Бутусов творчески связан с Театром имени Ленсовета в общей сложности более 20 лет. На этой сцене он выпустил десятки спектаклей, многие из которых отмечены наградами. Две трети труппы составляют его ученики.