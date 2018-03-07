Суд арестовал бывшего сенатора Дерева

Басманный суд Москвы арестовал бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева по делу о мошенничестве.

Об этом сообщает РИА Новости из зала суда, отмечая, что под стражей экс-сенатор пробудет до 6 мая 2018 года.

Дерев, который в настоящий момент является советником главы Карачаево-Черкесии по экономическим вопросам, был задержан в рамках уголовного дела о налоговых нарушениях при строительстве животноводческих комплексов.

Следствие считает, что он сколотил преступную группу, которая незаконно возместила НДС при строительстве свиноводческого комплекса. При этом сотрудники Следственного комитета России приобщили к делу рапорт полицейского, в котором говорится, что при задержании Дерев симулировал болезнь.

Правоохранители вменяют ему также то, что он угрожал свидетелям физической расправой и игнорировал повестки с вызовом на допрос.

На суде представитель Генпрокуратуры выступила против ареста Дерева, объяснив это тем, что уголовное дело было возбуждено в 2012 году, а деяния, которые вменяются бывшему сенатору, произошли гораздо раньше — в 2007-2008 годах.

При этом прокурор отметила, что повестки, на которые обратил внимание следователь, были "вручены в 2016 году".

В свою очередь защита Дерева назвала полицейский рапорт "о симуляции болезни" ложным, отметив, что в деле имеется справка скорой помощи, согласно которой у бывшего члена Совета Федерации от Карачаево-Черкесии был гипертонический криз, и он ничего не симулировал.