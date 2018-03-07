Кубок Гагарина. Юбилейный гол Мозякина помог "Металлургу" выиграть у "Автомобилиста"

В Магнитогорске завершился третий матч 1/8 финала Кубка Гагарина между "Металлургом" и "Автомобилистом" из Екатеринбурга. "Магнитка" победила 3:1 и вышел вперед в серии 2:1.

В первом периоде была заброшена только одна шайба, и побывала она в воротах "Металлурга". Анатолий Голышев огорчил олимпийского чемпиона Василия Кошечкина. Хозяева отыгрались после перерыва. Другой олимпийский чемпион Сергей Мозякин забросил свою 500 шайбу в чемпионатах России.

Судьба встречи решилась в третьем периоде. Сначала Ян Коварж после передачи Мозякина вывел "Металлург" вперед. Закрепил победу финалистов прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина Евгений Тимкин. "Магнитка" выиграла 3:1. Эта победа вывела "Металлург" вперед в серии 2:1. Четвертый матч пройдет в 8 марта.